Директором Новопразького навчально-виховного комплексу обрано Ларису Мітленко

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Конкурсна комісія визначилася з кандидатом на посаду директора Новопразького навчально-виховного комплексу, керівну посаду очолить Лариса Мітленко.

Про це “Голосу Громади” повідомила головний спеціаліст відділу освіти Олександрійської РДА Світлана Михайленко.

Лариса Мітленко була єдиною учасницею та відмінно справилась з усіма етапами положення конкурсу.

Нагадаємо, що до кінця року також будуть обрані керівники Недогарського  навчально-виховного комплексу та Червонокам’янського навчально-виховного об’єднання.

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