Директором Новопразького навчально-виховного комплексу обрано Ларису Мітленко

Конкурсна комісія визначилася з кандидатом на посаду директора Новопразького навчально-виховного комплексу, керівну посаду очолить Лариса Мітленко.

Про це “Голосу Громади” повідомила головний спеціаліст відділу освіти Олександрійської РДА Світлана Михайленко.

Лариса Мітленко була єдиною учасницею та відмінно справилась з усіма етапами положення конкурсу.

Нагадаємо, що до кінця року також будуть обрані керівники Недогарського навчально-виховного комплексу та Червонокам’янського навчально-виховного об’єднання.