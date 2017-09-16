Джазові танці, військовий оркестр, смаколики для малечі: як проходить День села у Протопопівці (ФОТО)

Сьогодні, 16 вересня, у Протопопівці святкують 266 річницю з дня заснування села та 100 років Протопопівському Будинку культури.

На святкування, що розпочалося о 14:00 біля приміщення столітнього “ювіляра” зібралося майже чи не все село. На початку святкування протопопівців та гостей вітали музиканти оркестру військової частини 2269 з Олександрії. Запальна та енергійна музика у виконанні оркестру не залишила байдужими жодного присутнього, майже після кожної композиції люди аплодували та дякували музикантам. Проте найбільшого захоплення у присутніх викликала джазова композиція від військового оркестру, у ході виконання якої навіть чоловік досить поважного віку пустився в танок, не стримуючи своїх емоцій.

На святкування також завітали і поважні гості. Після привітання односельчан зі святом, сільський голова Оксана Клочко запросила до слова заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Коломійцева та депутата Кіровоградської обласної ради Павла Фесюка, котрі побажали протопопівцям яскраво відсвяткувати сьогоднішній ювілей та День народження села, процвітання та розвитку Протопопівці, а також передали вітання від голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка та народного депутата Анатолія Кузьменка.

Досить насичена та різноманітна розважальна програма, смачна кухня та випічка, східні танці, вокально-інструментальні та хореографічні виступи місцевих колективів – все це створювало незабутню атмосферу свята та радості.

Для малечі вже традиційно працювали безкоштовні надувні атракціони, проте цього року родзинкою свята стала незвична для дітей прогулянка селом на возі, запряженому конем. Крім цього кожний маленький мешканець Протопопівки на згадку про свято отримав яскраву листівку та смачний смаколик.

Наразі свято ще триває, а ввечері на усіх бажаючих чекатиме святкова дискотека.