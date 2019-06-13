Екс-голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко провів підсумкову прес-конференцію

Днями під час підсумкової прес-конференції екс-голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко згадав про часи керування Кіровоградщиною.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

«Приймаючи пропозицію Президента України очолити Кіровоградську область, я абсолютно розумів, які переді мною стоятимуть завдавання і виклики. Адже це був важкий час для всієї країни. Першочерговим завданням для облдержадміністрації був захист і збереження держави, а не ремонт шкіл, будівництво доріг. Перші півтора року ми разом з усією країною будували в Донецькій області фортифікаційні споруди. Це і був початок моєї роботи у непростий і відповідальний час», – зауважив Сергій Кузьменко.

«За результатами соцопитувань, люди менше думають про війну й це значить, що ми будуємо мирну країну! Вирішивши оборонні питання у 2014-2015 роках, ми впродовж наступних трьох з половиною років мали можливість розвивати Кіровоградщину» – наголосив колишній очільник Кіровоградщини.