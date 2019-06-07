Екс-начальник райавтодору на Кіровоградщині привласнив майно майже на 270 тисяч гривень

Прокуратура Кіровоградщини оголосила підозру колишньому керівнику Новоукраїнського райавтодору.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Встановлено, що колишній начальник філії «Новоукраїнський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи своїм службовим становищем, користуючись доступом до майна та товарно-матеріальних цінностей, надаючи вказівки підлеглим працівникам щодо переміщення належного філії майна, створюючи удаваність його використання у службових (виробничих) цілях привласнив належне автодору майно на загальну суму 269 тис. грн.

За скоєне йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.