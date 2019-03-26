Екс-посадовця пенсійного фонду Кіровоградщини визнали винним у корупції

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Прокуратура Кіровоградщини відкрила адміністративне провадження пов`язане з корупцією відносно колишнього головного спеціаліста відділу Головного управління Пенсійного фонду України в області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

За несвоєчасне подання е-декларації після звільнення суд визнав колишнього держслужбовця винним та накладено стягнення у виді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Зокрема прокуратура області має намір провести службове розслідування за вказаним фактом.

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