Екс-посадовця пенсійного фонду Кіровоградщини визнали винним у корупції

Прокуратура Кіровоградщини відкрила адміністративне провадження пов`язане з корупцією відносно колишнього головного спеціаліста відділу Головного управління Пенсійного фонду України в області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

За несвоєчасне подання е-декларації після звільнення суд визнав колишнього держслужбовця винним та накладено стягнення у виді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зокрема прокуратура області має намір провести службове розслідування за вказаним фактом.