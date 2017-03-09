Велика частина проб питної води Олександрійського району не відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Про це йдеться у звіті Кіровоградського обласного лабораторного центру, повідомляє прес-служба установи.

Зокрема 7% проб, що були взяті з водопровідної системи регіону містять відхилення від санітарно-гігієнічних нормативів.

Ще гірша ситуація склалася з якістю питної води у індивідуальних колодязях — у 70% зразків зареєстровано невідповідність показників нормам. У індивідуальних джерелах водопостачання зафіксовано перевищення вмісту нітратів у 70% проб. Для прикладу, середній показник по Україні складає 22,5%.