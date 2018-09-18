Мешканці Олександрійщини можуть отримати електронне пенсійне посвідчення

Електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) одночасно є пенсійним посвідченням, банківською платіжною картою та електронним цифровим підписом.

Як повідомляє пенсійний фонд м. Олекандрії, це унікальний сучасний технологічний багатофункціональний інструмент, за допомогою якого можна отримати пенсію, просто і швидко сплатити за комунальні послуги через мережу Інтернет, розрахуватись в магазині та повноцінно користуватися всіма державними електронними сервісами. І, безперечно, електронне пенсійне посвідчення надає право власникові користуватися всіма пільгами, які належать йому, як пенсіонеру. Повідомляє Голос Громади посилаючись на інформаційний портал Гречка.

При його наявності пенсіонер не виходячи з дому може ознайомитися з інформацією на веб-портал Пенсійного фонду України відносно свого пенсійного забезпечення, а саме: про розмір пенсії, її складові,дані про страховий стаж, заробіток, сплачені страхові внески тощо.

Крім того, з допомогою ЕПП є можливість написати звернення або подати заяву на перерахунок через мережу Інтернет не відвідуючи органу Пенсійного фонду України.

На сьогоднішній день електронне пенсійне посвідчення мають можливість отримати усі пенсіонери, яким нараховуються пенсії через Державний ощадний банк України або які хочуть отримувати пенсію через відповідну установу банку.

Щоб замовити ЕПП жителям Олександрії необхідно звертатися до сервісних центрів головного управління Пенсійного фонду України в м. Олександрія за місцем проживання, подати відповідну заяву с переліком необхідних документів: паспорт, довідку про присвоєння ІНН та фотокартку розміром 30х25 мм.

По закінченню 30 робочих днів можна безкоштовно отримати ЕПП у визначеному відділенню Ощадбанка. Проте, паперові пенсійні посвідчення, що видавалися до замовлення електронного , продовжують діяти.

Тож, користуватись паперовим ПП чи надати перевагу електронному ПП, з яким можна повноцінно використовувати всі електронні сервіси Пенсійного фонду чи інших органів влади – кожен зробить вибір на користь електронного пенсійного посвідчення.

Виготовлення електронного пенсійного посвідчення для пенсіонера є безкоштовним.

При цьому, паперові пенсійні посвідчення, які видавались до замовлення електронного пенсійного посвідчення, продовжують діяти. Якщо людині зручно користуватися паперовим пенсійним посвідченням, вона може отримати саме його. Якщо ж пенсіонер бажає повноцінно використовувати всі електронні сервіси Пенсійного фонду чи інших органів влади – він зробить вибір на користь електронного пенсійного посвідчення.