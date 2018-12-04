Електрику «з-під чашки чаю» отримав олександрійський учень Максим Гончаренко

Олександрійський одинадцятикласник Максим Гончаренко виготовив електрогенеруючий пристрій для зарядження мобільного телефона власної конструкції – про це повідомили обласні і центральні ЗМІ вчора.

Особливість «зарядки» у тому, що вона зовсім не потребує споживання електроенергії ззовні, а виробляє власну електрику від нагріву.

Максимова конструкція має вигляд збірної шайби невеликого діаметру. Внизу її – кругла металева пластина , над нею – спеціальні елементи, над якими – ще одна кругла пластина. Нижня пластина повинна залишатися холодною, а верхня – контактувати з будь-яким гарячим предметом.

Якщо поставити зверху на шайбу, скажімо, склянку чи кухоль з гарячою рідиною, то через різницю температур між двома пластинами спеціальні елементи, завдяки фізичному явищу, відомому як «ефект Пельтьє», почнуть виробляти електричний струм.

Залишається тільки через порт USB подати його на мобільний телефон і поки ви п`єте гарячий чай чи каву, поставивши чашку на шайбу, ваша «мобілка» тим часом заряджатиметься.

Завдяки своєму винаходу Максим Гончаренко став переможцем дев’ятої всеукраїнської науково-технiчної виставки-конкурсу молодiжних iнновацiйних проектiв “Майбутнє України”. Допомагав йому викладач фізики і керівник секції олександрійської філії Малої академії наук «Науково-технічна творчість і винахідництво» Олександр Мірошниченко.

А також батьки Максима, котрі, за його словами, дали грошей на придбання необхідних деталей пристрою, який він назвав енергошайбою. Розробляв її Максим два тижні, а зібрав за 1 день, вартість виробу вийшла винахіднику у 600 гривень. Тепер він хоче запатентувати свою енергошайбу.