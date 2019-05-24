Емоції та яскраві враження: олександрійські «першоклашки» побували на екскурсії у військовій частині 2269

Нещодавно для учнів 1-В класу з НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №9 – спеціалізована школа» з метою патріотичного виховання була організована екскурсія до олександрійської військової частини, повідомляє Голос Громади.

На передодні Дня міста школярі відвідали місцевий музей, де дізналися багато цікавого про рідне місто, а потім вирушили до в/ч 2269.

Школярі ознайомилися з умовами служби військових, фізичну підготовку та їх відпочинок, з облаштуванням військової частини, поспілкувалися з військовослужбовцями, дізналися про повітряні сили України.

Особливо яскравими враженнями як для хлопчиків, так і для дівчаток запам`яталася демонстрація зброї. Діти мали можливість її потримати, самостійно зібрати та зробити фото на пам`ять.