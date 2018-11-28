Епідемічна ситуація із захворюваності на ГРВІ на Кіровоградщині станом за минулий тиждень

Протягом минулого тижня на Кіровоградщині на ГРВІ захворіло 4176 чоловік, з них 74,9 % діти та підлітки віком до 17 років. Загалом 247 хворих було госпіталізовано.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Лабораторного центру у Кіровоградській області.

Відповідно до статистики показник захворюваності не перевищує рівень епідемічного порогу та знаходиться на рівні мінус 10,0% до значення епідпорогу.

Грип в області не зареєстрований.

Працівниками медичних установ області проводиться широка санітарно-освітня робота.

З початку епідсезону проти грипу вакциновано 2508 осіб, з них 28,1% дитячого населення.