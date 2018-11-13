Епідемічна ситуація захворюваності та ГРВІ у Кіровоградській області

Наразі, захворюваність на ГРВІ знаходиться на неепідемічному рівні. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт лабораторного центру в Кіровоградській області.

На минулому тижні на ГРВІ захворіло 3695 жителів області, з них 76,0% дітей та підлітків до 17 років. Було госпіталізовано 238 хворих.

Показник захворюваності знаходиться на рівні мінус 20,3% до значення епідемічного порогу.

Працівники медичних закладів проводять широку санітарно-освітню роботу.

Проводиться проти грипова вакцинація дорослого та дитячого населення області.