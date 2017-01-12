Епідемія грипу на Кіровоградщині йде на спад

Про це повідомляє сайт КУ “Кіровоградський обласний лабораторний центр”.

Так, за 1 тиждень 2017 року захворюваність на ГРІ та грип в цілому по області знизилась на 20,5%, у т.ч. серед дітей – на 37,9%. Всього зареєстровано 6042 випадки, що на 1554 випадки менше ніж за останній тиждень 2016 року. Інтенсивний показник захворюваності склав 624,9 на 100 тисяч населення, при значенні епідпорогу – 473,75. Таким чином, рівень перевищення епідпорогу в цілому по області складає 31,9%.

Найвищий показник захворюваності на ГРІ — в Голованівському районі (1043,66 на 100 тис. населення), найнижчий – в Благовіщенський районі (128,19 на 100 тис. населення).

За минулий тиждень всього по області госпіталізовано 638 хворих, з них 66,3 % дітей віком до 17 років. Летальних випадків не зареєстровано.

Поки що ж на 20-ти адміністративних територіях області все ще відмічається перевищення значення епідпорогів відповідних територій.