Епідситуація з захворюваністю грипом на Кіровоградщині стабілізувалась

Кіровоградський обласний лабораторний центр опублікував дані захворюваності на грип та гостру респіраторну інфекцію (ГРІ), зафіксовані протягом дев’ятого тижня 2017 року. Відповідна інформація була оприлюднена у понеділок, 6 березня.

Так, протягом минулого тижня захворювання виявлено у 4 тис. 529 осіб, понад 74% з яких – діти. Показник захворюваності складає -37,9% до епідпорогу.

Лише в Кіровоградському районі епідемічний поріг перевищено на 67,4%.

Протягом тижня госпіталізовано 333 хворих, 85,6% з них – діти.

Спеціалісти лабораторії провели аналіз дев’яти зразків матеріалів від хворих на ГРІ – вірусу грипу не виявлено.