Фахівці служби зайнятості назвали 10 найзатребуваніших професій Кіровоградщини

Десятку найзатребуваніших професій, за 8 місяців 2018 року, складають водії автотранспортних засобів, швачки, підсобні робітники, вантажники, кухарі, продавці продовольчих товарів, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, продавці непродовольчих товарів, менеджери (управителі) та електрогазозварники.

З початку року по всій області було зареєстровано 25,2 тисячі вакансій.

На сьогодні у базі даних Кіровоградського обласного центру зайнятості актуальними є 3064 вакансії. Максимальну заробітну плату роботодавці Кіровоградщини пропонують машиністам тепловоза (12267 грн). Крім того високим залишається рівень зарплат для керівних посад та працівників гірничо-добувної промисловості.

У міськрайонних центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості соціальні послуги надаються безкоштовно як для зареєстрованних безробітніх так і безробітніх, що знаходяться в процесі пошуку роботи. Для тих, хто немає необхідної спеціальності для тієї чи іншої вакансії, пропонується навчання, зокрема у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, де можна здобути фах відповідно до потреб ринку праці. Нині найбільшим попитом користуються робітничі професії. Проте на Кіровоградщині користуються попитом лікарі, бухгалтери, вчителі та інженери.

Повідомляє Голос Громади з посилання на віддл організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості.