Фермера з Кіровоградщини судитимуть за несплату податків на суму понад 2 мільйони гривень

Завершилось досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків керівником одного з сільськогосподарських підприємств та направлено обвинувальний акт до суду.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Підприємство здійснювало закупівлю с/г продукції у населення та реалізовувало її без податкової звітності.

Разом з обвинувальним актом до суду було направлено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням шкоди, завданої державі пов’язаною з несвоєчасною сплатою.