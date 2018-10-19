Фермеру з Кіровоградщини доведеться повернути державі самовільно зайняті землі вартістю 20 млн грн

Фермерське господарство, яке незаконно заволоділо землями державної власності в області, зобов’язане повернути їх державі. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт прокуратури в Кіровоградській області.

Це було вирішено Новоукраїнською місцевою прокуратурою в судовому порядку.

Встановлено, що земельні ділянки територіально знаходяться в межах Солгутівської сільської ради Гайворонського району та використовувались фермерським господарством без будь-яких правових документів.

Площа самовільно зайнятих земель сягає 38 га вартістю майже 20 млн грн.