Фестиваль «Серпневий зорепад» відбудеться вже цієї суботи

В суботу, 11 серпня, в селі Головківка відбудеться фестиваль «Серпеневий зорепад». В програмі заходу пісенний конкурс художньої самодіяльності, українська кухня – «Фантазії навколо завиванця», алея майстрів з чудернацькими виробами, містечко вуличної їжі, дитячі атракціони та шоу мильних бульбашок.

Також, під час фестивалю, силачі з громадської організації «Сильна Олександрійщина» встановлюватимуть рекорд України.

На завершення на гостей свята чекатиме виступ групи «С.К.А.Й.» та святковий феєрверк.

Зазначимо, що за перемогу в конкурсі художньої самодіяльності виконавці чи колектив мають змогу отримати основний приз фестивалю – 20 тисяч гривень.

Почнеться дійство о 14:00 на стадіоні в селі Головківка Приютівської об’єднаної територіальної громади.

Організатор і спонсор фестивалю – група компаній «УкрАгроКом». Захід відбувається за підтримки народного депутата України Анатолія Кузьменка.

Також буде здійснюватися безкоштовний підвіз жителів та гостей Олександрії на фестиваль у Головківку. Відправлення автобусів від готелю «Дружба» о 13.00 год. Повернутися в Олександрії бажаючі матимуть змогу тими ж автобусами. Відправлення із Головківки – через 15 хв. після фінального феєрверку.