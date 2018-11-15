Філії ПАТ “Державний ощадний банк України” в місті Олександрія потрібен керуючий відділенням

Увага! Філії Кіровоградського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» потрібен керуючий відділенням в місті Олександрія.

Розмір заробітної плати: 16055 грн.

Вимоги до кандидата: освіта повна вища за спеціальністю «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», спеціаліст, знання ПК, досвід роботи в банківській системі за відповідним фахом від 3 років, досвід роботи за відповідним напрямом від 2 років.

Завдання та обов’язки: керуючий ТВБВ №10010/0150 (м. Олександрія). планує, організовує та контролює бізнес-діяльність установ віднесених до зони відповідальності, укладає договори на надання банківських та фінансових послуг, вживає заходи щодо впровадження та розвитку альтернативних каналів продажів. забезпечує щоденний контроль за належним виконанням покладених на ТВБВ завдань та функцій.

За додатковою інформацією звертайтеся до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості, м. Кропивницький, вул. Маланюка,15, тел. (0522) 24-03-98.