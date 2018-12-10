«Фінальні» громадські слухання року відбулися в Олександрії

Шостого грудня представники місцевої громади знову зібралися в залі Музичної школи на громадські слухання (нагадаємо, попереднє зібрання олександрійців під назвою «громадське обговорення скоригованих тарифів на централізоване теплопостачання» відбулося тут лише напередодні, 5 грудня).

А слухання передбачали традиційні як для фіналу чергового політико-економічного року, теми: звіт міського голови про діяльність виконавчих органів ради за 2018 рік та проекти програми економічного та соціального розвитку міста і його бюджету на 2019 рік.

Першим питанням був звіт. Міський голова Степан Цапюк протягом більш ніж годину демонстрував на екрані кольорові слайди з вже фактично прожитого олександрійцями 2018 року.

Яскраві картинки центральних вулиць міста, відремонтованих класних кімнат, спортзалів і коридорів показових навчальних закладів, дитсадків, палат та передпокоїв лікарень, покрівель житлових будинків, які встигли відремонтувати до зими тощо змінювали одна одну, а міський голова не без явного задоволення коментував 322-м присутнім у залі глядачам фотознімки, доповнюючи їх різноманітною інфографікою.

З отриманої словесної та візуальної інформації глядачі просто зобов`язані були твердо впевнитися, що все у місті йде якнайкраще: житлові і соціально-культурні об`єкти ремонтуються, санітарія у місті на високому рівні, медичні та освітянські кадри завдяки мудрому керівництву міської влади збережені (перелік наведених досягнень тут далеко не повний). (Слухачі, здається, і справді твердо погоджувалися з побаченим і почутим, бо по залу зрідка посеред доповіді прокочувалися поодинокі оплески).

І з подальшої доповіді міського голови витікало, що справи могли б бути ще кращими (хоча краще начебто вже й нікуди), якби не цьогорічне зменшення (удвічі проти минулого) кількості пільгових пасажироперевезень, зниження платоспроможності населення через підвищення тарифів і споживчих цін, зменшення мало не удвічі субсидій, недостатній ріст місцевої промисловості (перелік також не повний).

Але то все вина такої-перетакої вищої державної влади з урядом, які, на жаль, переклали на плечі місцевих бюджетів цілий ряд своїх, тобто раніше державних, повноважень – але без фінансування (на цьому неодноразово наголошував доповідач)…

Поділився міський голова і планами на майбутнє: Олександрія і надалі впевнено йтиме обраним шляхом розвитку розумного міста! А це, як і раніше, подальша модернізація у напрямку енергозбереження вуличного освітлення, економія енергоносіїв за рахунок теплозбереження у бюджетних закладах, подальший розвиток альтернативного опалення (замість природного газу) та багато інших планів, аж до встановлення автобусних смарт-зупинок (тобто – теж «розумних»), на яких можна не тільки посидіти на лавочці, а навіть безкоштовно підзарядити мобільний телефон!

От тільки шкода, що Європейський інвестиційний банк, такий-сякий, відмовив у раніше обіцяному кредиті для реконструкції мереж і обладнання КП «Теплокомуненерго», пославшись, як пояснив Степан Кирилович, на введений воєнний стан в Україні.

А за відсутності кредиту підприємству поки що не світить ніяка реконструкція і втрати тепла у його древніх трубопроводах, як і раніше, будуть сягати 30-ти відсотків і за все це також, як і раніше, олександрійці платитимуть скажені гроші… (Правда, якщо не зраджує пам`ять, ЄІ-банк відмовив ТКЕ у наданні кредиту ще задовго до введення воєнного стану і зовсім з іншої причини – про неї також розповідав ще раніше міський голова.

До того ж в Олександрії взагалі ніякого воєнного стану немає, на щастя. Але то таке – не будемо чіплятися до дрібниць: відмовили так відмовили).

Коротше, міський голова так захопився розповіддю, що аж сам здивувався, коли її тривалість далеко зашкалила за годину. Та й вдячні слухачі вже стали ввічливо давати знати, що вони достатньо вражені почутим і побаченим.

Отож наступному доповідачу – начальнику управління економіки Ростиславу Черевашку на всю грандіозну Програму соціального і економічного розвитку міста на 2019 рік було надано всього декілька секунд.

І з його дуже лаконічної доповіді загалом стало ясно, що виробництво, товарообіг, реалізація виробленої продукції, середня заробітна плата у місті та інші значення представлених на слайдах діаграм і піктограм що не рік у нас зростають стрімкими темпами – у гривнях та порівняльних цінах та так само будуть зростати надалі! А от у доларовому-США виразі (що якраз і відображає реальну економічну картину) всі ці показники, на жаль, ніяк не наздоженуть навіть рівень дореволюційного 2013 року…

Наступний доповідач, начальник управління економіки міськради Олена Грищенко також вміло продемонструвала , що означає «стислість – сестра таланту», вклавшись у мінімально можливий норматив з доповіддю по проекту бюджету на наступний рік.

Отже, згідно з отриманою інформацією, головний кошторис міста у його дохідній частині пропонується прийняти на 2019 рік у обсязі 804,2 мільйона гривень з дефіцитом у 40,2 мільйона. (Як вже неодноразово згадувалося, нинішній бюджет теж мав дефіцит у 59 мільйонів, але з фінансуванням освітньої та медичної галузей дуже допоміг обласний бюджет, за що міський голова Степан Цапюк також неодноразово і привселюдно дякував голові Кіровоградської облдержадміністрації Сергію Кузьменку і його заступнику Сергію Коваленку, котрі з розумінням поставилися до фінансових, соціальних і кадрових проблем Олександрії).

Заслухавши інформацію по всіх трьох питаннях, громада своїми 317-ма голосами без жодних заперечень, уточнень і доповнень дружно затвердила їх.