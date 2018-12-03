Фінансування та впровадження у промислове виробництво розробок та винаходів науковців Кіровоградщини

Днями відбулося засідання комісії з відбору науково-дослідних розробок і винаходів та визначення доцільності їх впровадження під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Світлани Лобанової.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Відповідно до Програми впровадження регіональних наукових досліджень у промислове виробництво області на 2017-2020 роки на розгляд приймаються заявки науково-дослідних винаходів від науковців області.

Тож, на засіданні комісія розглянула та ухвалила розробку кандидата технічних наук, доцента кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ Віктора Дейкуна, яка може отримати кошти у сумі до 50 тисяч гривень на реалізацію проекту.

До того ж, розглянуто 2 заяви щодо необхідності доопрацювання проектів: ПП Савицький М.І. на тему “Розробка конструкції комбінованого дизельного глибокорозпушувача адаптованого до важких ґрунтів Кіровоградщини та придатного до агрегатування з тракторами вітчизняного та закордонного виробництва потужністю 120-40 к.с.” та селянського фермерського господарства “Личук” на тему “Забезпечення сепарації насіння зернових культур внаслідок розробки та впровадження енергозберігаючої ресурсозберігаючої енергоефективної, інноваційної, універсальної вібромашини широкого призначення”.

Також ухвалено заяву ПрАТ “Кіровоградське автотранспортне підприємство “Агробудавтосервіс”, яка розглядалася минулого разу (підприємство додало необхідні підтверджувальні документи).

Підтримані заяви-проекти буде винесено на конкурс серед наукових установ області або окремих науковців для проведення відповідного науково-дослідного доопрацювання.