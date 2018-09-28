Фірма з Олександрії поставить «УкрГазВидобуванню» 750 тонн полісахаридів

ТОВ «Автотехпром», що зареєстроване в місті Олександрія, під час аукціону запропонувало найменшу ціну за поставку 750 тонн полісахаридів для АТ «УкрГазВидобування». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Участь в тендері крім фірми з Олександрії взяло ТОВ «НВП «Оргсинтез» з Сєвєродонецька Луганської області. Проте, пропозиція «Автотехпрому» виявилась більш привабливою в ціновому аспекті для замовника.

Вчора, 27 вересня, АТ «УкрГазВидобування» було опубліковано повідомлення про намір укласти договір на поставку полісахаридів з фірмою з Олександрії. Відповідно до тендерної документації вони мають бути поставлені до 30 червня 2019 року до міста Красноград Харківської області.

Вартість придбання становить 16 875 000 гривень.