Фірмовий магазин ФК «Олександрія» відкрили в Знам’янці

Вчора, 7 серпня, у місті Знам’янка Кіровоградської області відбулося відкриття фірмового магазину ФК «Олександрія». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку футбольного клубу в соціальній мережі Facebook.

Працюватиме офіційна точка продажу сувенірної продукції футбольного клубу у відділі студії «Сюрприз», що знаходиться в торгівельному центрі «Ювілейний» по вулиці Михайла Грушевського, 18.

Під час відкриття всі охочі могли взяти участь у конкурсах, а також отримати автограф від півзахисника ФК «Олександрія» Артема Поляруса. Відтепер жителі та гості Знам’янки матимуть змогу придбати фірмовий одяг, сувеніри та атрибутику улюбленого клубу безпосередньо у місті.