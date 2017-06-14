Фіскальна служба розповіла про корупційні дії та кримінальні провадження у відомстві

Як повідомляє Головне управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області, профілактичні заходи щодо недопущення корупційних дій в органах ДФС тривають.

З початку року проведено 31 перевірку відносно посадових осіб податкової та митної служби у Кіровоградській області, за наслідками яких внесено 8 подань про притягнення винних осіб до відповідальності, усунення причин та умов, що сприяли вчиненню порушень.

До правоохоронних органів направлено 4 матеріали перевірок та зареєстровано 5 кримінальних проваджень у сфері службової діяльності. Відділом внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Кіровоградській області за січень – травень ц.р. отримано 20 відомостей про порушення митного законодавства, за результатами перевірок яких було розпочате кримінальне провадження та складено протоколи.

За участю співробітників відділу внутрішньої безпеки викрито факти порушень чинного законодавства суб’єктами господарювання, внаслідок чого до державного бюджету донараховано 259 тис.грн. у податковій сфері та митній сфері у розмірі 1327,4 тис.грн.