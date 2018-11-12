ФК «Олександрія» на виїзді впевнено переграла ФК «Арсенал» у матчі 15 туру УПЛ

У суботу, 10 листопада, у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського зустрілися команди ФК «Арсенал» та ФК «Олександрія».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ФК «Олександрія».

Підопічні Шарана, на виїзді з рахунком 0:3 переграли ФК «Арсенал» завдяки голам Дмитра Шастала, Артема Сітала та Кирила Ковальця.

Перший м’яч у ворота господарів поля забив Дмитро Шастал на33-й хвилині матчу, далі збільшив перевагу, підопічних Шарана над суперниками, Артем Сітало на 82-й хвилині та на другій компенсованій арбітром хвилині другого тайму завершив розгром «Арсеналу» Кирило Ковалець, пробив у нижній кут воріт та збільшив рахунок – 0:3.

Завдяки перемозі, «Олександрія» набрала 30 очок та піднялася на друге місце в турнірній таблиці.

Наступний матч підопічні Шарана проведуть в неділю, 25 листопада, на КСК «Ніка» проти команди «Динамо». Матч розпочнеться о 19.30.