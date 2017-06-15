ФК «Олександрія» покинуть ряд гравців

ФК «Олександрія» активно проводить міжсезоння, приймаються важливі рішення щодо оновлення та «перезавантаження» команди. Зокрема, в ряди олександрійців вливаються колишні гравці кропивницької «Зірки»: Артем Сітало, Андрій Бацула та Артем Щедрий. Відповідну інформацію в інтерв’ю повідомив головний тренер ФК «Олександрія» Володимир Шаран на клубній прес-службі напередодні старту навчально-тренувального збору.

Окрім цього команду полишать Андрій Новак, Дмитро Леонов, Юрій Путраш і, напевно, ще пару гравців.

«Це питання вирішиться найближчим часом. Ми б дуже хотіли, щоб в нашій команді залишився А.Цуріков, але це вже від нас не залежить. Він належить київському «Динамо». Ще на півроку актуальним являється його контракт з киянами, хоча Андрій не проти залишитись в нашій команді.» – цитує слова Шарана офіційний сайт команди.