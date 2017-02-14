ФК «Олександрія», перебуваючи на другому тренувальному зборі, за попереднім планом має провести 5 товариських зустрічей. Вже три гри чорно-жовті провели без поразок, але, як не парадоксально, і без перемог.

Зокрема першу зустріч команда Володимира Шарана провела минулого понеділка, 6 лютого, проти гравців «Маріборц» зі Словенії і завершили матч внічию з рахунком 1:1. Наступна зустріч, вже проти команди «Астана» з Казахстану, теж завершилась без визначення переможця з рахунком 2:2.В п’ятницю, 10 лютого, «Олександрія» зіграла проти представників Чехії – «Богеміанс – 1905», та знову ж гра не визначила переможців і завершилась внічию – 1:1.

Сьогодні ж вихованці Володимира Шарана зіграють проти команди «Самтредіа» з Грузії, а в середу суперниками олександрійців в товариському матчі виступлять гравці латвійського «Спартака».