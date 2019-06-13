ФК «Олександрія» прийматиме суперників матчів Ліги Європи на «Арені Львів»

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«Відомо, що на 99% це буде Львів. Я дуже цьому радий», -повідомив головний тренер Олександрії Володимир Шаран програмі «Футбол News».

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт «Футбол 24».

Зазначимо, «Арена Львів» раніше ставав євро кубковою домівкою для команд «Шахтаря», «Металіста» та «Зорі» з Луганську.

Футбольний клуб «Олександрія» посів третє місце у сезоні-2018/2019 української Прем’єр-ліги та отримав право зіграти в груповому етапі Ліги Європи.

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 Домашній стадіон клубу “Ніка” в Олександрії не відповідає критеріям УЄФА.

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