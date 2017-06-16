В неділю, 25 червня гравці ФК «Олександрія» відправляться на двотижневий навчально-тренувальний збір в Нідерланди, де проведуть 6 контрольних поєдинків. Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Олександрія».

Підопічні Володимира Шарана зустрінуться в контрольних поєдинкаїх з командами з Нідерландів, Румунії, Бельгії та Греції – «Стяуа», «Херенвен», «Брюгге», АЗ Алмаар та «Панатінаікос». Що ж до ще одного спаринг-матчу, який відбудеться 3 липня, то суперник поки уточняється.

Загалом же команда з Олександрії на тренувальних зборах перебуватиме з 25 червня по 9 липня.