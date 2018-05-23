ФК “Олександрія” виступив з офіційною заявою, спростувавши “закиди” щодо договірних матчів

Міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову

Голові Національної поліції України Сергію Князєву

Офіційна заява

Футбольний клуб «Олександрія» висловлює свою глибоку стурбованість щодо маніпулятивної манери подачі інформації Департаментом комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

У публікації на сайті Міністерства внутрішніх справ України від 22 травня 2018 року, що містить заголовок «АРСЕН АВАКОВ: НАЦПОЛІЦІЯ ПРОВЕЛА МАСШТАБНУ СПЕЦОПЕРАЦІЮ У СПРАВІ ПРО ФУТБОЛЬНУ КОРУПЦІЮ (ФОТО, ВІДЕО)» розміщено скріншот відеоролика «Футбол – договірні матчі», і, власне, відеоролик, у яких присутній логотип футбольного клубу «Олександрія».

Прикметно, що у тексті зазначеної вище публікації назва футбольного клубу «Олександрія» не фігурує, а, власне, сам відеоролик з підписом «Департамент комунікації МВС України» розміщено не на офіційному каналі Міністерства внутрішніх справ України відеогостінгу Youtube, а на сторонньому каналі без реквізитів, що має назву «VSE VIDEO» (канал має 64 підписника).

Дана публікація спричинила широкий резонанс у засобах масової інформації та у громадських колах, що призвело до репутаційних втрат ФК «Олександрія».

Оскільки у згаданих вище матеріалах повідомляється про ймовірну причетність ФК «Олександрія» до договірних матчів, звертаємося до Вас із заявою надати офіційні докази або спростувати причетність футбольного клубу «Олександрія» та його співробітників до організації договірних матчів.

Зі свого боку, ми готові сприяти правоохоронним органам у розслідуваннях, про які говориться у зазначеній вище публікації. Наголошуємо, що на даний момент офіційних звернень від правоохоронних органів до керівництва футбольного клубу «Олександрія» не надходило.

З повагою,

директор ТОВ «ФК ОЛЕКСАНДРІЯ»

Дмитро Кітаєв