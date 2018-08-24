Вчора, 23 серпня, в Україні відзначали державне свято, присвячене одному з її державних символів — Прапору України. Олександрійщина теж не залишилася осторонь святкування. Так, в Олександрії, о 8:30, почалось урочисте підняття прапора, яким керував заступник командира військової частини 2269 Юрій Криндач.

Традиційно, по завершенню офіційних урочистостей відбулася хода вишиванок від приміщення міської ради до пам’ятника Тарасу Шевченку, де для присутніх пройшла літературно-музична композиція та покладання квітів.

В Новопразькій громаді відбувся флеш-моб – діти взявши в руки прапорці жовтого та синього кольорів стали у формі прямокутника «створили» прапор України. Далі ж на присутніх чекала конкурсно-розважальна програма за участі хореографічного ансамблю «Невгамовні» та аніматорів студії «Смайл». Також флеш-моб цього дня організували в іншій ОТГ Олександрійського району – Приютівській. Там в старостинських округах працівники символічно прийшли на роботу в українському традиційному вбранні – вишиванках.

Святкували і в Олександрійській райдержадміністрації, де працівники на День Державного Прапора України та День Незалежності завжди приходять на роботу у вишиванках. Крім цього, відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора перед будівлею Олександрійської РДА та районної рада. Честь урочисто підняти стяг цьогоріч випала заступнику голови РДА Олександру Безкровному та голові райради Ользі Коріненко.

Далі ж урочиста частина продовжилася концертом в Олександрійському районному будинку культури та мистецька акція.

Флешмобом вишиванок відзначили державне свято у Приютівській громаді.

Так, працівники старостинських округів Приютівської ОТГ: Головківський, Войнівський, Протопопівський, Костянтинівський та Ізмайлівський, аби підтримати українські традиції прийшли на роботу в традиційному одязі – вишиванках.