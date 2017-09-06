Футболісти ФК «Олександрія» нанесли візит учням школи № 9

Вчора, 5-го вересня, Андрій Запорожан, Василь Грицук та Дмитро Рудик стали гостями на відкритті шкільних змагань з Олімпійських видів спорту у школі № 9.

Про це повідомляється на сайті ФК «Олександрія».

Півзахисник олександрійського клубу Василь Грицук привітав всіх з початком навчального року, подякував від усієї команди за підтримку та передав подарунок для шкільного музею.

На шкільному подвір’ї футболісти провели прес-конференцію, на якій вони відповідали на цікаві і веселі питання дітей.

По завершенні імпровізованої прес-конференції футболісти роздавали автографи та робили фото на згадку.