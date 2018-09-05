Футбольний клуб «Олександрія» оголосив конкурс для школярів «Усім класом на футбол!»

На матч «Олександрія» – «Шахтар», який відбудеться у суботу, 15 вересня, на КСК “Ніка” у школярів та їх класного керівника є змога отримати безкоштовні квитки.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ФК “Олександрія”.

Для цього необхідно надіслати відео в підтримку нашої команди, (максимальна тривалість 3 хвилини, надати посилання на завантаження файла або його адресу у соцмережах) на електронну адресу fc-olexandriya@ukr.net, у темі листа підписати «Усім класом на футбол!».

Конкурсна комісія керується такими критеріями:

– креативність;

– залучення усього класу;

– використання атрибутики клубу.

Роботи приймаються до 12 вересня включно. Підведення підсумків – 13 вересня.

За довідками звертайтеся за телефоном: (099) 630 85 31 (Єлизавета Яришева).