«Гаражну індустрію» в Олександрії хочуть примусити вийти з «тіні»

Такі наміри озвучив міський голова Степан Цапюк на засіданні виконкому міської ради сьогодні, 12 квітня.

За його словами, спеціально створеною робочою групою була проведена інвентаризація приватних гаражів у кооперативах міста, у ході якої виявлено чимало незареєстрованих, як суб`єкти підприємницької діяльності, майстерень з ремонту та обслуговування автотехніки тощо.

Відповідно власники таких майстерень не сплачують податки, як підприємці, а це негативно впливає на фінансові надходження до місцевого бюджету, вважає міський голова. На його думку, міській владі необхідно вжити дієвих заходів для легалізації такого «підпільного» бізнесу з метою сплати ним податків.