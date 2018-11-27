“Гаряча лінія” Пенсійного фонду Олександріщини інформує

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня працює пряма телефонна «гаряча лінія» з 08.00 до 17.00 години.

Дзвінки приймають за телефоном: 330-441. Щочетверга з 13.00 до 14.00.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

На телефонні дзвінки відповідають наступні:

06 грудня – заступник начальника головного управління Юрій Миколайович ШАРПІНСЬКИЙ.

13 грудня – начальник відділу з питань виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління з питань виплати пенсій Світлана Миколаївна КИРДАН.

20 грудня – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління Євгенія Іллівна ВАСИЛЬЄВА.

27 грудня – заступник начальника управління – начальник відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління Марія Григорівна КОРОТКА.