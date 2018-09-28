“Гаряча лінія” Пенсійного фонду Олександрії

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня працює пряма телефонна «гаряча лінія» з 08.00 до 17.00 години. Дзвінки приймають за телефоном: 330-441. Щочетверга з 13.00 до 14.00

На телефонні дзвінки відповідають наступні:

04 жовтня 2018 р. – начальник юридичного управління Євгенія Юріївна ВОРОНЮК.

11 жовтня 2018 р. – начальник управління застосування пенсійного законодавства Антоніна Володимирівна ТОРШИНА.

18 жовтня 2018 р. – начальник головного управління Наталія Миколаївна СІМОНЯН.

25 жовтня 2018 р. – начальник фінансово – економічного управління Сніжана Леонідівна СОЛОВЕЙ.

Інформує Голос Громади з посилання на сайт райдержадміністрації