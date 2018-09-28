“Гаряча лінія” Пенсійного фонду Олександрії

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня працює пряма телефонна «гаряча лінія» з 08.00 до 17.00 години. Дзвінки приймають за телефоном: 330-441. Щочетверга з 13.00 до 14.00
На телефонні дзвінки відповідають наступні:
04 жовтня 2018 р. – начальник юридичного управління Євгенія Юріївна ВОРОНЮК.
11 жовтня 2018 р. – начальник управління застосування пенсійного законодавства Антоніна Володимирівна ТОРШИНА.
18 жовтня 2018 р. – начальник головного управління Наталія Миколаївна СІМОНЯН.
25 жовтня 2018 р. – начальник фінансово – економічного управління Сніжана Леонідівна СОЛОВЕЙ.
Інформує Голос Громади з посилання на сайт райдержадміністрації