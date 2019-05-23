Гендерні аспекти ринку праці Кіровоградщини

Протягом січня-квітня 2019 року послуги служби зайнятості області отримали 23,6 тис. зареєстрованих безробітних, зокрема 49,7% (11,7 тис. осіб) жінок та 50,3% (11,9 тис. осіб) чоловіків.

За сприяння служби зайнятості протягомсічня-квітня2019 року отримали роботу 9,8 тис.осіб, у тому числі 32,8% (3,2 тис. осіб) жінок, а також 67,2% (6,6 тис. осіб) чоловіків.

Профорієнтаційними послугами було охоплено 21,8 тис. осіб, з них 49,0% (10,7 тис. осіб) безробітних жінок та 51,0% (11,1 тис. осіб) чоловіків.

Для підвищення конкурентоздатності на ринку праці у січні-квітні 2019 року до професійного навчання за направленням служби зайнятості області було залучено 3,5 тис. безробітних, зокрема 25,3% (0,9 тис.осіб) безробітних жінок та 74,7% (2,6 тис.осіб) чоловіків.

Протягом січня-квітня 2019 року у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 4,5 тис. осіб, з них 41,9% (1,9 тис. осіб) жінок та 58,1% (2,6 тис. осіб) чоловіків.

Станом на 1 травня 2019 року кількість зареєстрованих безробітних становила 12,5 тис. осіб, зокрема 58,2% (7,3 тис. осіб) жінок та 41,8% (5,2 тис. осіб) чоловіків.