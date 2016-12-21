Героя з Олександрійщини посмертно нагородили орденом “За мужність”

Голова Олександрійської райдержадміністрації Богдан Куруп разом з військовим комісаром олександрійського об’єднаного міського військового комісаріату Андрієм Карло вручили нагороди дружині та батькам загиблого під час проведення антитерористичної операції Дениса Хрієнка сьогодні, 21 грудня 2016 року.

Нагороди, що були присвоєні Указом Президента України № 522/2016 від 25 листопада 2016 року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» передали в Приютівській селищній раді за участі селищної голови Вікторії Лисенко та в присутності рідних та близьких загиблого героя.

Дениса Хрієнка було посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня, а також нагородним знаком Кіровоградської обласної державної адміністрації «За мужність і відвагу».