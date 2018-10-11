Героям –слава, секретарю міськради – офіцерське звання, допризовникам – автомат

Напередодні державних свят Дня захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці і Дня Українського козацтва, котрі відзначатимуться 14 жовтня, міська влада на засіданні виконавчого комітету привітала та нагородила олександрійців, яким довелося зі зброєю в руках стати на захист суверенітету Української держави. Указом Президента України Петра Порошенка від 23 серпня 2018 року орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено загиблого у ході антитерористичної операції олександрійця Бусигіна Євгена Андрійовича посмертно. Орден вручив мамі героя Неллі Олександрівні міський голова Степан Цапюк. Присутні вшанували пам`ять захисника хвилиною мовчання.

Також державні нагороди, подяки Президента країни на засіданні виконкому отримав 31 мешканець міста. Це учасники АТО, які боронили мир і спокій нашої держави на її східних рубежах.

Подяку від командування та особового складу ІІІ окремого полку спеціального призначення ім. Святослава Хороброго отримав Володимир Стадніченко – «За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Збройних сил України проти російських окупаційних сил». Як зазначив мер міста, волонтер В. Стадніченко та його сподвижники з перших днів протидії агресору допомагають нашій армії з ремонтом військової техніки. За весь час ними відремонтовано БТР і БМД у кількості 55 одиниць, а автомобілів різних марок – більше 400. У свою чергу, В. Стадніченко звернувся до олександрійців не залишатися осторонь цієї справи і також допомагати Збройним силам з ремонтом військової техніки. Також подяку за сприяння обороні держави і значний внесок у технічне забезпечення діяльності ЗСУ отримав підприємець Олександр Ходак.

З метою викладання предмету «Захист Вітчизни» учням 10-11 класів ЗНЗ міста на базі Олександрійського НВК №17 «Ліцей» було створено Центр допризовної підготовки юнаків м. Олександрії. У 2018-2019 навчальному році в Центрі проходять навчання 985 юнаків та дівчат, очолює його полковник запасу Олександр Петренко. З метою чергового поповнення навчальної бази центру, завдяки команді місцевих волонтерів йому було вручено масо-габаритний макет автомата АК-74. Навчальну зброю керівнику центру передав міський голова С.Цапюк.

З нагоди національних свят на засіданні виконкому військовий комісар Олександрійського ОМВК Олександр Балабуха оголосив про присвоєння чергового військового звання старший лейтенант секретарю міської ради Олені Богоявленській.