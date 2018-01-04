Глава Уряду пообіцяв нове підвищення соціальних стандартів у новому році

“У 2018 році ми піднімемо мінімальну заробітну плату з 3200 до 3720 гривень, це плюс 17%. Зросте середня пенсія в Україні, яка до реформи дорівнювала 1886 гривень, вона буде дорівнювати 2786 гривень, тобто фактично – 900 гривень плюс”, – так зазначив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час річної підсумкової прес-конференції, повідомляє Укрінформ.

Глава уряду також висловив сподівання, що середня зарплата зросте з нинішніх 7400 гривень до 10 тисяч гривень, але не відразу.

За словами Гройсмана, він буде задоволений, якщо зростання економіки у 2018 році виявиться більшим, ніж 3%. Прем’єр-міністр додав, що наприкінці зими і навесні потрібно зосередитися на економічних реформах.

«Перегляд розміру мінімальної заробітної плати до 4100 гривень неможливий у першому кварталі 2017 року, а далі залежатиме від показників росту економіки», – заявив Прем’єр-міністр Володимир на тій же підсумковій прес-конференції.

“Ми сьогодні вважаємо абсолютно справедливим – це мінімальна заробітна плата 3720 гривень. Ми подивимося перший квартал, як реагуватиме економіка і тоді зможемо давати свої оцінки. Поки що ми заклали тільки 3723 гривень, і це базова позиція, яка повністю розрахована і підтверджена”, – зазначив він, відповідаючи на запитання, коли можна очікувати підняття мінімальної зарплати до 4100 гривень.

Водночас Гройсман закликав тих, хто минулого року виступав проти підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень, “покаятися” і визнати, що той крок був правильним і безпрецедентним для України.