Глядачі кіноклубу порівнювали Україну з Ліберією

Цього разу глядачам клубу документального кіно «Канікули з користю», який ось вже третій місяць діє в нашому місті в галереї VashArt (вул. Чижевського,8), було запропоновано фільм «Абетка» (оригінальна назва – «А-В-С», 2012 рік). Це чи не найкоротший фільм Міжнародного кінофестивалю з прав людини: його тривалість – всього близько 12-ти хвилин, але естонська режисерка, документаліст-фрилансер Мадлі Ляене спромоглася сконцентрувати у цій роботі основне і найболючіше, що навіть за такої лаконічності не залишає байдужим вдумливого глядача.

Але перш ніж розпочати перегляд, модератор заходу Людмила Кривченкова та керівник кіноклубу Анна Орловська запропонували присутнім цікавий експеримент: скласти можливий сценарій ще не побаченого фільму за декількома окремими продемонстрованими кадрами з нього та керуючись власною уявою. Варіанти вийшли доволі цікавими, після чого їх порівняли зі справжнім сюжетом після перегляду.

Отже, у кадрі – маленька західноафриканська республіка Ліберія. Камера безпристрасно фіксує непривабливий антураж: невелика країна з її загалом гарною екваторіальною природою, знекровлена багаторічними міжусобними сутичками. Як відомо, починаючи з державного перевороту 1980 року і закінчуючи кількома громадянськими війнами, що тривали аж до 2003 року, Ліберія з її 3-мільйонним населенням втратила понад 200 тисяч громадян, а за рівнем економіки стала однією з 4-х найбідніших країн світу. Внутрішня політика і війни спричинили також масові порушення прав людини, у зв`язку з чим з 1993 року в Ліберії працює миротворча місія ООН, активним учасником якої, до речі, є і Україна.

Але кінорозповідь – лише про одну людину: це доля 17-річної ліберійки на ім`я Веле. Короткі побутові епізоди коментує її ж голос за кадром. Зруйновані війною глинобитні хатинки, натомість споруджені нашвидкуруч з різного непотребу халупи для житла, табір переселенців і біженців, чорношкірі люди з автоматами… Саме політичний і економічний безлад в країні, спричинений затяжними війнами, за словами Веле, зламав її долю. Вона змалечку виживає, як може. Тоді ж, фактично ще в дитинстві, коли тривала остання з місцевих війн, ставши випадковою беззахисною жертвою чи то обману, чи насильства з боку якогось незнайомого їй дорослого одноплемінника, вона завагітніла і тепер 17-річна мати виховує доньку, котрій наразі вже 7 років. Нарешті, драматичність ситуації поглиблюється ще й тим, що Веле – досі неписьменна: війни і злидні, як відомо, не надто сприяють освіті. Але ця жінка-підліток не здається: щоб не відставати від дочки, вона… почала ходити разом з нею до місцевої школи. Їй це психологічно важко, адже доводиться навчатися з п`ятикласниками, які мало не удвічі менші за неї на зріст, навіть з огляду та тендітність самої Веле. Декілька кадрів зі шкільного класу: глиняне приміщення, у якому зо три десятки учнів – хлопці і дівчата. Вигляд у них цілком пристойний і охайний, одяг у всіх однакового зразка: «білий верх, чорний низ». Діти дружно повторюють за вчителем абетку: «а, в, с». Наразі успіх у Веле – вона вже може самостійно написати власне ім`я…

Депресивність і безнадія – загалом такі асоціації виникли у більшості присутніх кіноклубу як під час складання ймовірного сценарію перед фільмом, так і після нього, у ході обговорення. Дехто навіть асоціативно порівнював побачене з нинішнім становищем в Україні. Фільм-нагадування про складність сьогодення, фільм-застереження на майбутнє…

Але разом з тим майже всі глядачі побачили оптимістичний проблиск у фінальних кадрах кінофільму: Веле разом з дочкою йдуть до школи. Зняті зі спини, вони у білих блузках і темних спідницях, з ранцями за плечима крокують, поступово віддаляючись не лише від глядача, а начебто і від важкої дійсності, кудись у напрямку ранкового горизонту, туди, де безхмарне блакитне небо сходиться з яскравозеленою африканською травою.

Оскільки права людини – «червона нитка» проекту «Кіноклуб «Канікули з користю DocuDays UA», у ході перегляду кваліфіковані коментарі з означеної теми давала експерт-правознавець Анна Лунга-Лягуша.