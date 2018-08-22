Голова Кіровоградської ОДА закликав колег займатися своїми посадовими обов’язками

Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко під час апаратної наради закликав своїх колег менш занурюватись в політику, а займатися господарськими справами та забезпечувати людей, які звертаються за відповідними послугами, адже не в усіх є повноваження займатися політикою, зокрема передвиборчою кампанією.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Сергій Кузьменко наголосив службовцям, що період перед виборами Президента України буде насичений політичними подіями, новинами, інформацією про різноманітні показники, рейтинги, ймовірних переможців, але рейтинг – це належне виконання роботи: це побудовані дороги, амбулаторії, відремонтовані лікарні та школи, створена інфраструктура та умови для розвитку економіки.