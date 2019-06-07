Голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко дав коментар щодо звільнення голів ОДА

Нещодавно КабМін України схвалив проекти розпоряджень Президента про звільнення 13 голів обласних державних адміністрацій, до якого потрапив голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко.

Повідомляє голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Сергій Кузьменко прокоментував відповідне розпорядження, зазначивши, що в державі відбулися демократичні вибори, за результатами яких набув повноважень новообраний Президент Володимир Зеленський. “Згідно із законодавством, голови обласних державних адміністрацій призначаються на термін повноважень Президента України. А термін повноважень п’ятого Президента Пера Порошенка завершився 20 травня 2019 року, відповідно, і термін повноважень голів ОДА завершився в цей день, – зазначив голова Кіровоградської облдержадміністрації. – Але Уряд повинен погодити подання на звільнення, а Президент України повинен ухвалити рішення і видати відповідний указ. Чекаємо, коли Президент визначиться з новим очільником, і я матиму змогу потиснути руку новопризначеному голові обласної державної адміністрації”.

Зокрема, Сергій Кузьменко наголосив, що буде виконувати свої повноваження, допоки не буде видано відповідний указ Президента.