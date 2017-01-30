Впродовж останнього місяця в Кіровоградській області почав дорожчати проїзд, в тому числі і на Олександрійщині.

Не оминув цей факт і увагу голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка. Як зазначив посадовець під час апаратної наради сьогодні, 30 січня 2017 року, несанкціоноване збільшення тарифів на проїзд є неприпустимим, адже збільшення мінімальної заробітної плати не означає, що вартість проїзду має автоматично збільшуватись.

З огляду на це очільник області дав завдання перевірити законність підвищення цін на проїзд. У випадку виявлення незаконних рішень вони будуть відмінені, а відповідні особи покарані.