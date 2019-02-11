Голова Кіровоградської ОДА наголошує правоохоронцям про якнайшвидше розслідування шахрайства стосовно студентів

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На щопонеділковій апаратній нараді очільник Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко наголосив правоохоронцям про необхідність якнайшвидшого розслідування справи про шахрайство стосовно іноземних студентів  філіалу Донецького національного медичного університету ім. М.Горького в Кропивницькому.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Точка доступу.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про мітинг студентів ДНМУ через опублікований на сайті вишу наказ про відрахування 850 іноземних студентів «нібито» за «несвоєчасну або в неповному обсязі плату».

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