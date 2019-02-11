Голова Кіровоградської ОДА наголошує правоохоронцям про якнайшвидше розслідування шахрайства стосовно студентів

На щопонеділковій апаратній нараді очільник Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко наголосив правоохоронцям про необхідність якнайшвидшого розслідування справи про шахрайство стосовно іноземних студентів філіалу Донецького національного медичного університету ім. М.Горького в Кропивницькому.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Точка доступу.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про мітинг студентів ДНМУ через опублікований на сайті вишу наказ про відрахування 850 іноземних студентів «нібито» за «несвоєчасну або в неповному обсязі плату».