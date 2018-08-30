Голова Кіровоградської ОДА провів особистий прийом громадян

Вчора, 29 серпня, Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації провів особистий прийом громадян.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Питання, з якими зверталися до очільника були різні: допомога в лікуванні, прохання про встановлення пандуса біля адміністративного корпусу обласної лікарні, юридичні консультації з різних питань та інші.

Усі звернення надалі буде розглянуто відповідними органами влади, а заявників поінформовано про результати їх вирішення.