Голова Кіровоградської ОДА закликає дотримуватися вимог передвиборної агітації

Сергій Кузьменко вчора, під час щопонеділкової апаратної наради, звернув увагу на важливість дотримання вимог виборчого законодавства.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Очільник, звертаючись до політиків, наголосив, що кожен має право на передвиборчу агітацію, але в передбаченому законом порядку і в підтвердження своїх слів, навів яскравий тому приклад недобросовісної конкуренції безпосередньо в Кропивницькому.