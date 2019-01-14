Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко звернувся до мешканців Кіровоградщини

6-го січня в історії України сталась важлива історична подія: Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій у своїй резиденції на Фанарі вручив Томос про автокефалію Православної Церкви України.

Я хочу нагадати усім мешканцям Кіровоградщини, що держава ніяким чином не впливає на релігійні переконання громадян. Вибір релігії, церкви і, власне, віра – це абсолютне і непохитне право кожної людини. Однак, обов’язком кожного громадянина також є толерантне ставлення до вибору іншого громадянина. Нагадаю, що саме це є втіленням справжніх європейських цінностей, які українці відстояли під час Революції Гідності.

Я в черговий раз прошу зберігати взаємоповагу у питаннях віри, релігії та церкви, незалежно від власної точки зору і поглядів на ті події, які відбуваються в житті православної громади.

Кіровоградщина завжди демонструвала виважену і спокійну позицію під час знакових перемін. Ми вміли чути і поважати один одного. Сподіваюсь, так буде і в питаннях, які стосуються релігійних вподобань. Бо саме у єдності наша сила.

Голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко