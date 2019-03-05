Андрій Коломійцев розповів про стратегічні плани та концепцію розвитку Приютівської громади

Голова Приютівської об`єднаної територіальної громади розповів про плани та стратегічні проекти, які мають намір реалізувати у найближчі роки.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Андрій Коломійцев наголосив, що задумів та ідей багато. На першому місці це розвиток і підтримка медицини, освіти та інфраструктури.

«Ми плануємо побудувати в цьому році центр надання адміністративних послуг у Войнівці, збудувати пішохідний міст, який з’єднає Приютівку і Войнівку, – зазначив голова Приютівської ОТГ.

У цьому році в планах керівництва громади придбати велику кількість конструкторів для робототехніки, спортивних дронів, розвиватимемо дрон-рейсинг в одній зі шкіл нашої громади. Збираємося приділяти велику увагу культурі.

«Сьогодні маємо чіткий план розвитку нашої громади і можемо бути впевнені, що на його реалізацію нам вистачить ресурсів. Адже завдяки реформі децентралізації об’єднані територіальні громади отримують додаткові можливості – інфраструктурну субвенцію. Тому громади отримали дуже великі повноваження і можуть реалізовувати велику кількість проектів» – звітувався про плани Приютівської Громади Андрій Коломійцев.