Голова Приютівської ОТГ привітав юних футболістів

На початку вересня, 2018 року, у селищі Приютівка відбулося урочисте нагородження команд юнаків ДЮСШ «Колос» 2003-2004р.р.н. та 2005-2006р.р.н., які стали срібними призерами Першості Кіровоградської області серед дитячо-юнацьких команд ДЮСШ та ДЮФК сезону 2017-2018р.р.

Дуже приємно було юним футболістам прийняти привітання від Андрія Коломійцева селищного голови Приютівської ОТГ який побажав здоров’я, успіхів у навчанні та підкорення спортивних вершин і вручив футбольні м’ячі та дипломи від Кіровоградської обласної федерації футболу.

За підсумками Першості, кращим гравцем визнаний серед юнаків ДЮСШ «Колос» футболіст Запара Данило, смт. Приютівка, тренер Дюшко С.О.