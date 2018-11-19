Голова Приютівської ОТГ зустрівся з мешканцями села Войнівка

Днями голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев та в. о. старости Войнівського округу Михайла Ручйова провели зустріч з мешканцями села Войнівка. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

У ході зустрічі відбулися обговорення підвищення графіку рейсових автобусів маршруту «Войнівка-Олександрія», підвищення тарифів на воду та шляхів розв’язання проблем й перебоїв з водопостачанням.

У свою чергу, голова громади Андрій Кломійцев порадив жителям передати водогін села Войнівка на баланс ОКВП «Дніпро-Кіровоград», що дасть змогу вплинути на якість водопостачання та своєчасне виконання ремонтних робіт при проривах в мережах водопостачання.